Alkohol könnte bald landesweit ab 18 sein

Der neue Gesundheitsminister Étienne Schneider hat den Abgeordneten am Dienstagmorgen seine Ziele für die nächsten fünf Jahre vorgestellt. Insbesondere soll die Prävention von Alkoholismus verbessert werden. Zu den vom Minister genannten Maßnahmen gehört das Verbot des Verkaufs von Alkohol an Minderjährige. Aktuell können lediglich Menschen unter 16 Jahren keinen Alkohol in Geschäften oder Bars kaufen. Diese Einschränkung würde nach dem Plan von Schneider auf Personen unter 18 Jahren heraufgesetzt.

Die Einschränkung des Alkoholverkaufs an Tankstellen ist auch eine der Ideen von Étienne Schneider. Er sagte, dass die Arbeit an einem neuen nationalen «Alkohol»-Plan begonnen habe und dass diese beiden Ideen bereits diskutiert worden seien.

Der neue Minister sprach auch über Cannabis. Die Legalisierung von Freizeit-Cannabis könnte somit in zwei Schritten erfolgen. Erstens will die Regierung den Besitz entkriminalisieren und anschließend soll die Verwendung legalisiert werden. Darüber hinaus werden Ärzte geschult, um therapeutisches Cannabis zu verschreiben. 150 Praktizierende haben ihre Ausbildung in dieser Hinsicht bereits abgeschlossen, und 100 weitere sind dabei, sie abzuschließen. Medizinisches Cannabis ist aktuell nur in vier Krankenhäusern und nur auf Rezept erhältlich.

(JW/L'essentiel)