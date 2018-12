Der Koalitionsvertrag ist unterzeichnet

Xavier Bettel, Étienne Schneider, Félix Braz und Corine Cahen haben am Montagabend den Koalitionsvertrag unterzeichnet, der das Regierungsprogramm der Koalition DP-LSAP-Déi Gréng für die nächsten fünf Jahre festlegt. Die drei Parteien, die seit Dezember 2013 an der Macht sind, werden auch die kommenden fünf Jahre die Geschicke des Landes lenken. Voraussichtlich bleiben sie also bis 2023 an der Macht.

Die Unterzeichner haben jeweils vier Kopien des Abkommens unterschrieben – ein dickes Dokument von mehreren hundert Seiten. Zudem gab es ein Exemplar in jeder der in der Koalition vertretenen Farben.

Am Dienstag sollen die Parteigremien von DP, LSAP und Déi Gréng ihren Sanktus für das Reformprogramm geben. Die erste Ministerratssitzung der neuen Regierung ist dann für Mittwoch angesetzt, nach der Vereidigung der Regierungsmitglieder durch Großherzog Henri.

(L'essentiel)