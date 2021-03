Corona-​​Tests sollen vor den Ferien verstärkt werden

Ein allgemeiner Corona-Test in den Schulen von Differdingen, Selbsttests in vier Grundschulen (Luxemburg, Esch, Sassenheim und Düdelingen) und zwei Gymnasien (Redingen und Esch). Die Situation in den Schulen wird in der letzten Woche vor den Osterferien ganz genau im Blick behalten: Insgesamt sollen 3924 Schüler und Mitarbeiter bei den Selbsttests mitmachen.

Die zunehmende Verbreitung von Virusvarianten unter Kindern besorgt die Behörden, weshalb nun die Prävention verstärkt werden soll. Das Luxemburg Institut of Health (LIH) kündigte am Freitag an, dass nun auch Kinder in die PrediCovid-Studie mit einbezogen werden sollen. Ziel der Studie ist es ist, die Risikofaktoren, die für die Schwere des Corona-Verlaufes verantwortlich sind, zu identifizieren.

Kinder in Studie einbezogen

Obwohl bei Kindern typischerweise asymptomatische und mildere Verläufe zeigten, hätte neuere Erkenntnisse ergeben, dass es zunehmend auch in dieser Altersklasse zu schwereren Verläufen kommen könne, wie das LIH in seiner Mitteilung schreibt. Von Februar bis Juni sollen rund 100 Kinder und Jugendliche bis zum 17. Lebensjahr in die Studie einbezogen werden. In der Zeit vom 15. bis zum 27. März sind in den Schulen des Landes 397 Corona-Fälle unter Schülern und dem Personal entdeckt worden. Darin einbegriffen sind nicht solche Fälle, in denen Infektionen aus dem schulischen Umfeld in Familien eingetragen wurden.

In den vergangenen Tagen wurden mehrere Fälle in Mondorf und Lorentzweiler gemeldet. Am hauptstädtischen Lycée Aline Mayrisch wurden vier Klassen in Quarantäne geschickt. Dabei handelte es sich nach Angaben des Bildungsministeriums um eine Vorsichtsmaßnahme. In einer Mitteilung vom Samstag heißt es, die Schüler seien mögliche Kontaktpersonen. Eine Häufung von Fällen gebe es laut Ministerium jedoch nicht. Nach den Ferien sollen die Selbsttests flächendeckend zum Einsatz kommen.

