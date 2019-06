Beschluss: Mindestlohn wird um 100 Euro erhöht

Artikel per Mail weiterempfehlen

100 Euro netto mehr für Mindestlohnempfänger: Das Gesetz zu diesem Beschluss wurde am Dienstag in der Abgeordnetenkammer einstimmig verabschiedet. Die Erhöhung ist bereits ab Ende Juli wirksam. Auch dieser Anstieg soll rückwirkend erfolgen, sodass die Mitarbeiter für die ersten sechs Monate des laufenden Jahres rund 600 Euro erhalten.

Diese Steigerung wurde in drei Schritten erreicht: Am 1. Januar 2019 wurde eine Steigerung um 1,1 Prozent durchgeführt, diese belief sich um 22 Euro mehr für den Arbeitnehmer. Ende März wurde dann eine weitere Erhöhung über eine Steuergutschrift für den sozialen Mindestlohn vorgenommen. Diese betrug am 1. Januar 2019 2071,10 Euro pro Monat für ungelernte Arbeitnehmer und 2485,32 Euro für Fachkräfte.

Die Abgeorndeten haben am Dienstag einstimmig beschlossen, das Einkommen aus der Revenu d’inclusion Sociale (REVIS) und das Einkommen für Menschen mit schweren Behinderungen (personnes gravement handicapées – RPGH) zu erhöhen.

(mm/L'essentiel)