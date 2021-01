Corona-​​Zahlen in Luxemburg sind widersprüchlich

Weniger positive Fälle, ein Tag ohne Todesfälle und Entspannung in den Krankenhäusern - die gesundheitliche Lage hat sich in den letzten Tagen in Luxemburg leicht verbessert. Dies ist das Ergebnis der Beschränkungen, die Ende letzten Jahres eingeführt wurden, aber auch, weil die Kontakte über die Feiertage viel weniger ins Gewicht fielen als zunächst erwartet wurde.

Mehr als 5000 Personen geimpft



Insgesamt 2053 Menschen wurden zwischen dem 11. und 17. Januar geimpft. Damit hat sich die Gesamtzahl der seit Beginn der Kampagne Geimpften auf 5294 Personen erhöht.





Die neueste Retrospektive, die das Gesundheitsministerium am Mittwoch veröffentlichte, bestätigt diese in den letzten Tagen beobachteten Trends: 859 Personen wurden zwischen dem 11. und 17. Januar positiv getestet, das sind 17 Prozent weniger als in der Vorwoche. Im Herbst wurde die Marke von 800 Neuinfektionen teilweise an einem Tag erreicht.

Abwasser zeigt anderes Bild

In den Krankenhäusern wurden am Dienstag 69 Patienten auf der Normalstation behandelt und 69 intensivmedizinisch. Eine Woche lagen diese beiden Zahlen noch bei 76 und 25. Die Reproduktionsrate des Virus ist von 1,06 auf 0,92 genauso gesunken wie die Inzidenzrate, die von 165 Fällen auf 100.000 Einwohner in der Vorwoche auf 137 Fälle gefallen ist.

Trotz all dieser rückgängigen Werte zeigen Messungen des Abwassers einen leichten Aufwärtstrend in einigen Kläranlagen. Insgesamt ist das Niveau hier noch immer hoch, wenn auch stabil.

Die Untersuchung des Abwassers erlaubt einen anderen Blick auf die Entwicklung der Pandemie an einem bestimmten Ort, da die Konzentrationen des Virus die Infektionslage der gesamten Bevölkerung widerspiegeln, unabhängig davon, ob die Menschen krank oder asymptomatisch sind. Auch die Entwicklung der britischen Variante könnte sich in den nächsten Tagen und Wochen bemerkbar machen. Bislang wurden zwölf Fälle dieser Variante im Großherzogtum identifiziert.

(th/L'essentiel)