Schüler freuen sich über das große Wiedersehen

Die 200 Schüler in Merl starten erst um 9 Uhr ins neue Schuljahr, aber die Vorbereitungen laufen schon seit 8 Uhr auf Hochtouren. «Einige Eltern müssen mit ihren Arbeitszeiten jonglieren und setzen ihre Kinder schon früher ab», erklärt Marthe, Vorsitzende des Elternvereins. «Wir sind gerade erst umgezogen und ich habe drei Kinder in verschiedenen Schuljahren. Es braucht viel Organisation», sagt Iwona, eine Mutter. «Die Jüngste ist glücklich wieder in den Kindergarten zu gehen, aber für meinen Ältesten ist es schwieriger. Er ist bereits in der Grundschule und muss nun neue Freunde finden», fährt sie fort.

Die 10-jährige Maya sieht den Start mit gemischten Gefühlen: «Auf dem Spielplatz freuen sich alle, sich nach den Ferien wiederzusehen. Ich bin nur ein wenig enttäuscht, weil ich nicht mit meiner besten Freundin im Unterricht sein werde». Die Kinder tragen stolz ihre neue Kleidung und Schultaschen. «Wir haben nicht viel wiederverwendet», gibt Hansjörg, ein Vater, zu. «Ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt etwas vom letzten Jahr dabei haben», sagt er und zeigt auf seine Kinder.

«Ich habe meine Stifte, meine Schreibhefte, meinen Radiergummi, meine ganze Ausrüstung...», präsentiert der kleine Blue den Inhalt seines Rucksacks. «Ich habe gestern zwei Stunden gebraucht, um alles vorzubereiten. Ich habe nichts vergessen». Jetzt hat er noch eine weitere Mission: «Einen Platz im Unterricht neben meiner Freundin Liz zu finden».!

