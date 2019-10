«Luxemburg ist kein Steuerparadies mehr»

L'essentiel: Erst Rosamunde Pilcher, jetzt spielen Sie im neuen Inga-Lindström-Film. Mögen Sie Kitsch?

Tommy Schlesser: Kitsch wird immer so negativ dargestellt. Ich finde Pilcher- und Lindströmfilme eher romantisch. Wenn Kitsch richtig eingesetzt wird, können schöne Filme entstehen. Aber ja, ich mag Kitsch.

Ihr Heiratsantrag soll ja auch ziemlich kitschig gewesen sein…

Der war einfach schön. Wir waren in Griechenland, auf Kos, ich hatte sechs Monate vorher alles durchgeplant. Es war ein superschöner, sonniger Tag, wir standen an einer Klippe im Sonnenuntergang. Da hat sie «ja» gesagt.

Um was geht es in Liebe verjährt nicht?

Ich spiele einen stellvertretenden Museumsdirektor aus London. Mehr darf ich noch nicht verraten.

Kam die Hauptrolle für Sie überraschend?

Ja schon. Ich war bereits 2016 und 2017 bei einem Casting für eine Inga Lindström-Produktion, beide Male hat es nicht geklappt. Aber anscheinend bin ich in den Köpfen hängengeblieben.

Ist Ihre Familie gerade auch bei den Dreharbeiten in Schweden dabei?

Leider nein. Meine Tochter ist erst ein Jahr alt und die Reise wäre zu anstrengend, es gibt keinen Direktflug von Luxemburg nach Stockholm. Am 10. Oktober geht’s dann weiter, da drehe ich für einen luxemburgischen Kinofilm.

In Ihrer ersten Rolle bei Rosamunde Pilcher spielten Sie einen homosexuellen Mannschaftsarzt, der mit einem Fußballer zusammen war. Homosexualität ist aber immer noch ein Tabuthema in der Welt des Fußballs. Sie sagten einmal, «wenn dieser Film auch nur einige Menschen dazu bringt, sich zu ihrer Homosexualität zu bekennen, dann habe ich den Job gut erledigt». Gab es Feedback?

Sehr viel sogar. Ich habe tonnenweise Mails aus Deutschland, Schweiz, Österreich und Luxemburg bekommen. Männer, aber auch Frauen haben mir geschrieben und sich für diese Geschichte bedankt.

Gab es auch Anfeindungen?

Keine einzige.

Sie haben in Sitcoms gespielt, in Komödien, in Superjhemp Retörns, dem luxemburgischen Blockbuster, jetzt wird es wieder schnulzig. Es ist nicht leicht, Sie in eine Schublade zu packen…

Das finde ich gut so. Anfangs habe ich eher leichte Kost gemacht. 2016 habe ich dann in einem Kurzfilm einen Obdachlosen gespielt. Dafür bin ich dankbar.

Superjhemp Retörns war der erfolgreichste Film aller Zeiten im luxemburgischen Kino. Macht Sie das stolz?

Sehr sogar. Der Film kam im vergangenen Oktober raus und wird heute noch auf Open-air-Veranstaltungen gezeigt. Der Film wird jetzt sogar auf englisch synchronisiert und kommt demnächst in den USA in die Kinos. Das ist schon krass, denn eigentlich ist das ein Film für Luxemburger auf luxemburgisch, in dem die luxemburgische Kultur parodiert wird.

Luxemburg ist eher klein, wirkt sich das nachteilig für einen Schauspieler aus?

Als Schauspieler kann man nicht nur allein in Luxemburg arbeiten, das funktioniert nicht. Man kann natürlich viel Theater spielen, was ich nicht tue, weil ich mich mehr fürs Kino und Fernsehen interessiere. Deshalb muss ich meine Fühler ins Ausland ausstrecken.

Wie reagieren Schauspielkollegen im Ausland, wenn sie erfahren, dass Sie aus Luxemburg sind?

Die meisten haben keine Ahnung von Luxemburg. Außer, dass Luxemburg ein Steuerparadies ist.

Was sagen Sie dann?

Dass das früher vielleicht mal so war, heute aber nicht mehr.

Haben Sie nie überlegt, aus Luxemburg wegzugehen? Wird es Ihnen hier nicht zu eng?

Nein, ich bin Luxemburger und fühle mich hier wohl. Ob man in München wohnt und zum Casting nach Berlin fliegt oder von Luxemburg startet, das ist eigentlich egal. Ich bin jetzt für meine Rolle fünf Wochen weg und freue mich dann auch wieder, zurück in meiner Wohlfühl-Oase zu sein.

In Remich…

Ja, ich wohne direkt an der Mosel, es ist echt schön hier. Wie in einem Pilcher-Film.

Wann der Lindström-Film «Liebe verjährt nicht» (ZDF, Regie: Oliver Dieckmann) ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.

(Franziska Jäger/L'essentiel)