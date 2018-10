Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Schaurig-schöne Kostüme und Make-Up für Halloween

Halloween beginnt bereits an diesem Wochenende mit Events und Partys für Jung und Alt. Das Highlight wird am Mittwoch mit dem «Zombie-Walk» in Esch/Alzette stattfinden. In diesem Jahr «liegt der Trend für das Halloween- Kostüm bei der Netflix-Serie «Haus des Geldes» und bei dem Horrorfilm «The Nun», erklärt Sylvain Boucherat vom Kostümgeschäft Partyshop in Luxemburg-Hollerich und Junglinster.

Metal-Festival in Differdingen

Am kommenden Samstag, ab 20 Uhr findet die 3. Auflage des DifferDANGER-Festivals statt. Als Headliner stürmen die Holländer God Dethroned auf die Bretter, die letztes Jahr bereits ihr zehntes Album veröffentlicht haben. Außerdem dürfen die Luxemburger Bands Desdemonia und Lost in Pain die Bühne zum Beben bringen.

Kindermesse

Am kommenden Wochenende findet die 6. Auflage der Top Kids- und Top Baby-Messe in der LuxExpo The Box statt. Zu diesem Anlass wird ein riesiger Indoor-Spielplatz aufgebaut mit Hüpfburgen, Holzspielen und einem Bällebad in dem sich die kleinen Gäste austoben können. Darüber hinaus stehen den Besuchern 70 Aussteller zur Verfügung, um sich über Bildung, Urlaub, Freizeit und die neuesten Trends zu informieren.

Musik auf spielerische Weise entdecken

In den Rotondes steht erneut ein elektrifiziertes Wochenende für Klein und Groß auf dem Programm. In diesem Jahr werden beim PICelectroNIC-Festival über 1500 Besucher erwartet. Den Teilnehmern werden Musik, Aufführungen, Sound-Installationen, Kino mit Live-Sound, DJ-Sessions und Workshops angeboten. Vor der Disco-Party können sie sich gern noch ein musikalisches Nickerchen gönnen.

Rückblick auf das PICelectroNIC-Festival 2017:

Handwerksmesse in Bad-Mondorf

Am kommenden Wochenende veranstaltet das Casino 2000 in Bad-Mondorf bereits die 10. Ausgabe der Handwerkermesse «L'art et la Passion». Etwa hundert Aussteller aus der Großregion nehmen an dem Event teil. Einige davon werden den Besuchern Workshops anbieten. Vertreten werden insgesamt 25 verschiedene Handwerkerberufe. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.

Eine Soul-Stimme wie aus den sechziger Jahren

Von außen sieht er eher wie ein Büroangestellter aus. Doch seine Stimme ist atemberaubend. Der Amerikaner Paul Janeway singt schwarze Popmusik im Stil der sechziger Jahren und das in Perfektion. Am Sonntagabend stellt er sein drittes Album «Young Sick Camellia» auf der Bühne des Ateliers vor.

Hochofen by Night

Zum Abschluss der Hochhofenbesuchssaison organisiert der Fonds Belval am Samstagabend, von 18 Uhr bis Mitternacht, eine Nachtführung. Die Besucher werden dafür mit Schutzhelm und Lampe ausgerüstet. Außerdem gibt es auf dem Areal Tanz und Kinderanimationen. Für Essen und Getränke wird ebenfalls gesorgt.

Musikbazar in Zolwer

Für Musikliebhaber, die auf der Suche nach gebrauchten und sammelbaren Instrumenten sind, gibt es am kommenden Sonntag im Hall Artikuss in Zolwen den Musikbazar. Mehr als 100 Aussteller und Informationsstände werden vor Ort sein.