600 neue Luxemburger Polizisten in drei Jahren

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Police Grand-Ducale bekommt in den kommenden drei Jahren massive Verstärkung. Von 2020 bis 2022 sollen insgesamt 847 neue Stellen geschaffen werden – zusätzlich zu den regulär geplanten Einstellungen. Das teilte die Regierung am Montag mit. Der Minister für innere Sicherheit, Francois Bausch, und die Polizeigewerkschaften einigten sich in der vergangenen Woche auf einen Rekrutierungsplan, der die Einstellung von 607 Beamten und 240 Zivilisten vorsieht.

«Dieser Rekrutierungsplan soll, zusammen mit der kürlich vereinbarten Konvention über die Arbeitsbedingungen der Polizei, eine neue, positive Dynamik in diese wichtige Verwaltung bringen.», sagt Minister Bausch. Im Mai 2018 waren bei der Polizei insgesamt 2.098 Personen beschäftigt, laut Statec-Zahlen die höchste jemals registrierte Zahl. Die 607 Einstellungen stellen somit einen deutlichen Anstieg der Mitarbeiterzahl dar– um 29 Prozent.

Neue Polizeischule in Bonneweg

Diese Sonderrekrutierungsphase soll in den kommenden Jahren durch eine gezielte Werbekampagne zum Erfolg geführt werden. In der ersten Einstellungswelle sollen 207 Beamte sowie 80 Zivilisten in den Polizeidienst aufgenommen werden. Auch nach 2022 kann es zu weiteren außerplanmäßigen Rekrutierungen kommen, wenn man feststellen sollte, dass weitere Personalbedarf besteht.

Bis Ende September 2019 sollen auch erste Pläne für den Bau der neuen Polizeischule in Bonneweg präsentiert werden. Die staatliche Bauverwaltung hat hierfür bereits ein Architektenteam ausgewählt.

(lh/L'essentiel)