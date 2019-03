Erste Hanf-​​Expo findet in Düdelingen statt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Cannabislegalisierung gehört derzeit zu den Topthemen im Großherzogtum. Am 6. und 7. Juli veranstaltet das Unternehmen Hempzon die erste «Hemp Expo» (Hanf Expo) in Luxemburg. Bei der Messe in Düdelingen wird sich alles rund ums Hanf drehen. Besucher haben dort die Möglichkeit verschiedene Produkte, die aus der Pflanze gewonnen werden können, kennenzulernen.

Ob nun Cannabis, CBD, Öle oder Kleidung – Hanf wird mittlerweile vielseitig eingesetzt. Dies wollen die Veranstalter den Besuchern der Fachmesse näher bringen. Zudem werden mehrere Workshops, Konferenzen und Wettbewerbe angeboten. Bei letzterem soll das beste Hanfprodukt gekürt werden.

(Patrick Théry/L'essentiel)