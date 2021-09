«Das Schlimmste liegt wohl schon hinter uns»

Zumindest der Verkehr auf den Straßen in Luxemburg scheint sich wieder normalisiert zu haben. Aber wie sieht es in der Praxis aus? «Wir haben den Eindruck, dass das Schlimmste jetzt hinter uns liegt. Die Telearbeit nimmt ab und die Impfkampagne schreitet voran», sagen die Personalberaterinnen Justine und Elisa. Dennoch gehen die beiden jungen Frauen davon aus, dass sie noch «Monate, ja sogar Jahre» mit den Barrieregesten und den Masken leben müssen.

Damit scheinen sich viele Menschen im Großherzogtum abgefunden zu haben. «Ich glaube nicht, dass wir diese Krise überwunden haben», sagt ein Angestellter aus dem Finanzsektor, der die Bemühungen der Unternehmen um Flexibilität hervorhebt, «aber die Pandemie ist nun Teil unseres täglichen Lebens. Jeder kann sich jetzt anpassen.»

«Wir müssen zuversichtlich sein»

Auch in den Geschäften im Zentrum der Hauptstadt ist Optimismus nach wie vor das Gebot der Stunde. «Wir müssen zuversichtlich sein», sagt die Geschäftsführerin eines Lebensmittelgeschäfts, das sich auf lokale Produkte spezialisiert hat: «Das Geschäft zieht wieder an. In diesem Sommer haben wir bei schönem Wetter einen Zustrom von Touristen erlebt.»

In anderen Branchen ist die Unsicherheit nach wie vor groß – und sehr deutlich spürbar. «Niemand ist sich einer Sache sicher», sagt Nedzad, der Leiter eines Fitnesscenters in der Nähe des Bahnhofs. «Wir gehen Schritt für Schritt vor und warten auf die offiziellen Ankündigungen», sagt er. Zumal die Maßnahmen erst kürzlich verlängert wurden und mindestens bis zum 18. Oktober gelten.

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)