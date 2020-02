«Bis zum Ende des Jahres wird alles besser werden»

Wie kann man den Handel im Bahnhofsviertel wiederbeleben? Das ist die Herausforderung, vor der die Stadt Luxemburg steht. Die Situation der Geschäfte ist in den letzten Monaten immer heikler geworden. Die Straßenbahnbaustelle verläuft durch das Viertel und der schlechte Ruf des Bezirks macht die Situation auch nicht besser.

Um wieder mehr Kunden in diesen Teil der Hauptstadt zu locken, bietet die Stadt sogar 1 Stunde kostenloses Parken von Montag bis Freitag an. Dies gilt für die Parkhäuser Fort Wendell und Fort Neipperg, das seit November wieder geöffnet hat. An Samstagen wird das kostenlose Parken auf vier Stunden verlängert. Dies soll bis zur Aufnahme des Straßenbahnbetriebs so bleiben.

«Auf jeden Fall wird es Menschen anziehen, es ist ein echtes Angebot! Wir haben auch die Beschilderung von den Parkhäusern verbessert, in denen immer Plätze verfügbar sind. Mit 530 öffentlich zugänglichen Parkplätzen im Fort Neipperg hat dies echt Potenzial», sagt Bürgermeisterin Lydie Polfer. Die ersten Testfahrten der Straßenbahn werden Ende September oder Anfang Oktober durchgeführt.

Verbesserung in Sicht

Es wird jedoch zweifellos schwierig sein die Verluste der Ladenbesitzer, die bei einigen bei 80 Prozent liegen, auszugleichen. Die Hauptstadt ist sich dessen wohl bewusst. Aus diesem Grund wurden andere Maßnahmen in die Wege geleitet. «Wir haben auf der Frühjahrsmesse Stände angeboten, und ich habe gerade einen Brief an den Finanzminister geschickt, um eine Staffelung der Steuern für die Geschäfte mit den größten Schwierigkeiten zu fordern», erklärt die Bürgermeisterin. Sie verspricht, dass «bis Ende des Jahres alles besser wird», wenn die Arbeiten an der Straßenbahn im Bahnhofsviertel abgeschlossen sind. Luxtram hat sich außerdem verpflichtet, die Hälfte der Verluste bestimmter Geschäfte zu decken.

Was bleibt sind die Sicherheitsprobleme des Viertels. Sie sorgen für einen schlechten Ruf der Gegend um den hauptstädtischen Bahnhof. Polfer sieht hier aber bereits erste Verbesserungen und erklärt:«Dies ist ein lebendiges Viertel mit viel Verkehr und Trubel, wie in allen Städten. Wir haben darauf bestanden 30 zusätzliche Polizisten einzusetzen. Diese verstärkte Präsenz hat zu einer deutlichen Verbesserung geführt.»

(Thomas Holzer/L'essentiel)