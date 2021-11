Erhebliche Menge an Biomasse ausgelaufen

Aus bisher ungeklärten Gründen kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem größeren Zwischenfall in der Biogasanlage in Beckerich. Das teilt die Police Grand-Ducale am frühen Sonntagabend mit. Es soll sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um einen technischen Defekt gehandelt haben, wodurch eine erhebliche Menge an Biomasse auf den Hof der Anlage lief.

Die Abfälle sind den Hang hinunter in die Huewelerbaach und anschließend bis in die Attert geflossen. Welche Auswirkungen der Vorfall auf die Attert hat, bleibt laut Polizeibericht abzuwarten.

Vor Ort waren der SRPS (Service Régional de Police Spéciale) Diekirch, das Wasserwirtschaftsamt und das CGDIS.

(L'essentiel)