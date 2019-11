Eine «Stiftung» missbraucht Prinz Guillaumes Namen

Artikel per Mail weiterempfehlen

An seinem Geburtstag ist bekannt geworden, dass Erbgroßherzog Guillaumes Name von Internetbetrügern verwendet wird. Wie der Hofmarschall am Mittwoch mitteilte, habe eine «Stiftung» mit dem Namen «Jane Joseph Marie Fondation» behauptet, Gelder im Namen des großherzoglichen Erben zu sammeln.

Seit Anfang November 2019 wird eine E-Mail verschickt, in der die Empfänger zur Teilnahme an einer Wohltätigkeitsveranstaltung im April 2020 eingeladen werden. Prince Guillaume machte am Mittwoch deutlich, dass er nichts mit dieser angeblichen Stiftung zu tun hat.

Am Mittwoch um 14.30 Uhr war die Website dieser Stiftung JJMFoundation.org noch online. Nach Angaben des Court Grand-Ducale wurde ein Gerichtsverfahren eingeleitet, um gegen den Missbrauch vorzugehen.

(L'essentiel)