Es ist sicher: Der Index wird vor dem Sommer fallen

Das Statec hat es am Mittwoch bestätigt: «In allen Szenarien wird die nächste Indextranche im zweiten Quartal 2022 ausgezahlt», so das Institut in einer Pressemitteilung. Die nächste Tranche könnte sogar Ende dieses Jahres fällig werden, obwohl das Statec in einem zentralen Szenario davon ausgeht, dass sie eher im ersten Quartal 2023 fällig wird.

Nach einem Rückgang im Dezember stiegen die Preise für Ölprodukte wieder an (+12,3 Prozent in einem Monat), da die Preise für Brent und Gas auf den internationalen Märkten stiegen, aber auch aufgrund der Erhöhung der CO2-Steuer. Die Autofahrer zahlten somit 4,9 Prozent mehr für einen Liter Diesel und 4,7 Prozent mehr für einen Liter Benzin. Die Heizölrechnung stieg um 11,8 Prozent (+80,4 Prozent im Jahresvergleich), während die Preise für Stadtgas um 22,9 Prozent anstiegen. Insgesamt stiegen die Preise für Erdölprodukte im Jahresvergleich um 48,7 Prozent.

Das Statec stellt fest, dass nicht nur Energie die Preise in die Höhe treibt: «Die Verteuerung betrifft nun eine breite Palette von Produkten». Die Pandemie «unterbricht weiterhin die globalen Produktionsketten und schränkt somit das Angebot an Waren und Dienstleistungen ein, während sich die Nachfrage deutlich erholt». Das Ergebnis: «Der Preisauftrieb hat sich entlang der Produktionskette aufgebaut und wird nun spürbar an den Endverbraucher weitergegeben». Im zweiten Halbjahr des Jahres könnte sich die Lage leicht verbessern, so das Statistikinstitut.

