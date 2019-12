«Keine Hinweise auf Anschlag in Luxemburg»

Nach der Verhaftung dreier Dschihadisten in Österreich dementiert die luxemburgische Staatsanwaltschaft, auch Luxemburg sei das geplante Ziel eines weiteren Anschlags gewesen. «Es gibt keine Hinweise darauf, dass ein solcher Angriff in Luxemburg vorbereitet wird», hieß es in der Mitteilung der Behörde am Dienstag. Dennoch sei die Zusammenarbeit mit den österreichischen Kollegen intensiviert worden, um die Weiterverfolgung des Falles zu gewährleisten. So sollen mögliche Verbindungen zu Luxemburg ermittelt werden.

Die österreichische Nachrichtenagentur APA hatte am Dienstagmorgen mitgeteilt, dass ein Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Wien vereitelt worden sei. Einzelpersonen aus dem Kreis der potenziellen Attentäter hätten weitere Ziele im Ausland genannt – einschließlich Luxemburg, so die APA. Auch die Anwälte der Festgenommenen erklärten der Deutschen Presse-Agentur gegenüber, ihren Mandanten werde die Planung von Anschlägen unter anderem in Luxemburg vorgeworfen.

(th/L'essentiel)