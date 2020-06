Frühling in Luxemburg zu warm und trocken

Zwischen dem 1. März und dem 31. Mai war das Wetter in Luxemburg deutlich wärmer als im Durchschnitt. Daraus weist die Asta (Administration des services techniques de l'agriculture) in einem Bericht am Montag hin. Die Temperaturen waren höher als der Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010, die Niederschläge geringer.

Insgesamt war es 1,1 Grad wärmer als im Schnitt. Außerdem stellt die Asta fest, dass es zwischen dem 22. März und dem 27. April nicht geregnet hat. Weil die Niederschlagsmengen an den vier großen Messstationen in Asselborn, Küntzig, Grevenmacher und Remich deutlich unter dem Normalwert lagen, spricht die Asta sogar von einer Dürre.

Der Wassermangen versetze die Landwirtschaft in eine schlechte Situation, die sich in den Sommermonaten fortsetzen könnte. Laut der Asta wird das Wetter, das in den kommenden Wochen herrscht von entscheidender Bedeutung sein.

(jg/L'essentiel)