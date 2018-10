DP erklärt sich für «Gambia 2.0» bereit

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die scheidende Koalition, bestehend aus DP, LSAP und Déi Gréng, konnte am Sonntag eine Mehrheit von 31 Sitzen erreichen. Am Montagabend, nach dreistündigen Gesprächen in Hesperingen, bestätigten die Mitglieder der DP einstimmig ihre Bereitschaft zur Erneuerung der Koalition.

Xavier Bettel (DP) soll seine Aufgaben zudem weiterhin wahrnehmen. Der Premierminister sagte bereits am Sonntagabend, er hoffe, weiterhin regieren zu können, da die bestehende Koalition ausreichend Sitze erhalten habe.

(L'essentiel)