So schlagen Sie 2019 bis zu 51 Tage Urlaub heraus

Ab nächstem Jahr steigt die Anzahl der gesetzlichen Urlaubstage in Luxemburg: Künftig können sich Beschäftigte mindestens 26 (statt bisher 25) Tage im Jahr ausruhen. In bestimmten Branchen und im öffentlichen Dienst genießen Beschäftigte schon jetzt mehr Freizeit. So können Staatsbeamte in der Regel an 32 Tagen im Jahr die Arbeit ruhen lassen, während Beschäftigte der Pflege- und Sozialbranche 33 Urlaubstage zugute haben.

Zusätzliches Bonbon der blau-rot-grünen Regierung: 2019 steht der Europatag am 9. Mai erstmals als gesetzlicher Feiertag im Luxemburger Kalender. Wer klug plant, kann bei Einsatz von 26 Urlaubstagen 51 freie Tage bis zur großen Sommerpause ergattern.

So holen Sie das Maximum an arbeitsfreien Tagen im neuen Jahr heraus:

Neujahr (Dienstag, 1. Januar): 3 Tage Urlaub, 6 Tage frei Warum sich denn gleich zu Jahresbeginn überanstrengen? In der ersten Januarwoche herrscht in vielen Büros ohnehin tote Hose – da kann man doch gleich zuhause bleiben, oder? Zwischen Dienstag, 1. Januar, und Sonntag, 6. Januar, brauchen sie nur drei Urlaubstage «opfern», um sechs Tage frei zu haben. Das Wochenende davor mit eingerechnet, können Sie sogar neun arbeitsfreie Tage (29.12. bis 6.1.) herausschlagen.