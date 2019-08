Tief bringt Regen und Gewitter nach Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Während es am Montag bei Temperaturen bis zu 29 Grad noch sommerlich in Großherzogtum bleibt, ziehen ab Dienstag Regenwolken auf. Das teilt der staatliche Wetterdienst Météolux mit.

So wird das Wetter!







Am Dienstagnachmittag hält ein Tiefdruckgebiet Einzug, das mäßige Niederschläge im Gepäck hat. Am Mittwoch kann es bis in den Abend hinein zu Gewittern und Starkregen kommen. Die Temperaturen gehen auf 23 Grad zurück.

Ab Donnerstag beruhigt sich die Lage wieder. Zum Wochenende hin soll es wieder freundlicher werden.

(L'essentiel)