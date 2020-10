«Ist der Chef dagegen, hat man keine Chance»

Die Petition von Serge Remy für ein Recht auf Telearbeit konnte in den vergangenen Wochen 5800 Unterschriften sammeln und ist am Montagmorgen in der Chamber debattiert worden. Nancy Arendt (CSV), die Vorsitzende des Petitionsausschusses, lobte den Petenten, der mit seiner Petition dieses Jahr die bisher meisten Stimmen gesammelt hat: «Sie hätten keinen besseren Zeitpunkt dafür finden können». Arendt teilte aber auch ihre eigenen Erfahrungen und stellte fest, dass auch die Chamber nur dank der Telearbeit während der Corona-Pandemie habe weiterarbeiten können. Aufgrund zahlreicher zu beachtender Faktoren aber «kein einfaches Thema».

Petent Serge Remy durfte seine Petition vorstellen und präsentierte die Vorzüge in Form einer besseren Work-Life-Balance, weniger Stress im Berufsleben, weniger Verkehr und daraus resultierend weniger Umweltbelastung. Gleichzeitig entstünden aber auch Gefahren wie Desozialisierung, nachlassende Motivation und schwierige Arbeitsbedingungen für Teams. Daher sprach Remy sich für eine Kombination aus Home Office und der Arbeit im Betrieb aus, woraus nach seiner Vorstellung bis zu 50 Prozent der Arbeitsstunden in Telearbeit erfolgen könnten. Die Arbeiten, die nicht standortgebunden sind, könnten problemlos Zuhause erledigt werden, alles andere in der Firma. Für Grenzgänger schlug er aufgrund der Steuer-Problematik mit den Nachbarländern vor, die Telearbeitstage auf 47 im Jahr hochzusetzen. Der Grund seines Vorstoßes, das Recht auf Home Office gesetzlich zu verankern: «Wenn der Chef gegen Home Office ist, hat der Arbeitnehmer aktuell keine Chance, es einzufordern. »

« Die Arbeitnehmer müssen ein Druckmittel haben, wenn ein gegenseitiges Abkommen nicht möglich ist »

Die anschließende Debatte lotete zahlreiche Problemfälle einer solchen Regelung aus. Die Déi Gréng-Abgeordnete Josée Lorsché wies auf die Probleme gesellschaftlicher Ungleichheit hin, die entstehen könnten, wenn manche Arbeitnehmer Telearbeit machen dürfen und andere nicht. Zudem gebe es Untersuchungen, dass 48 Prozent der Menschen mit universitärem Bildungsabschluss in homeofficefähigen Berufen arbeiten würden, aber nur sechs Prozent der Arbeitnehmer in den unteren Bildungsschichten. Der Abgeordnete Aly Kaes (CSV) bemerkte zudem, dass der Erfolg der Telearbeit auch stark von der eigenen Wohnsituation abhänge: «Es ist ein Unterschied, ob jemand in einer Wohnung lebt, wo es ein abgetrenntes Büro gibt und er sich zurückziehen kann oder ob er in einem kleinem Apartment lebt.»

Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) zeigte sich dem Thema ebenfalls sehr zugewandt und fand, dass Telearbeit «da möglich gemacht werden soll, wo es möglich ist». Das entspreche auch dem Aufruf der Regierung vom vergangenen Samstag im Hinblick auf die steigenden Infektionszahlen in der laufenden Corona-Pandemie. Dennoch warb er für ein «doppeltes Einverständnis» von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und erteilte einem «Recht auf Telearbeit» damit eine Abfuhr. Bei Remy stieß diese Einstellung auf Unverständnis, da diese erst der Grund für seine Petition gewesen sei: «Minister Dan Kersch ist der Ansicht, dass die Telearbeitstage erhöht werden können, wenn es eine gegenseitige Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gibt. Aber die Arbeitnehmer müssen ein Druckmittel haben, wenn ein gegenseitiges Abkommen nicht möglich ist.»

(dm/ol/L'essentiel)