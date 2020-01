Fast jede dritte Geburt ist ein Kaiserschnitt

Die Zahl der Geburten durch Kaiserschnitt steigt in Luxemburg. Nach Angaben einer Studie von Eurostat sind 30 Prozent der Babys in Luxemburg im Jahr 2017 per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen.

Damit liegt das Land deutlich vor Belgien (22 Prozent) und Frankreich (20 Prozent), aber noch weit entfernt von Zypern (54,8 Prozent). Zum Vergleich: Das Land mit der niedrigsten Rate an Kaiserschnitten ist Finnland (16,5 Prozent).

Immer mehr Schadensersatzforderungen

Pit Duschinger, Präsident der Luxemburger Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SLGO), erklärt, dass es in Luxemburg nur eine spezialisierte Kinderklinik gibt, die Kanner Klinik in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte. Andere Kliniken führten im Fall einer Entbindung meist Kaiserschnitte durch, um Risiken zu minimieren.

Die Tendenz, einen Kaiserschnitt durchzuführen, um das Risiko zu minimieren, gilt auch für Ärzte. 90 Prozent der Mediziner in Luxemburg arbeiten als Freiberufler. In den letzten 20 Jahren sahen sie sich mit einer wachsenden Zahl von Schadensersatzforderungen konfrontiert. «Die Ärzte wollen sich vor möglichen Klagen schützen«, erklärt Duschinger daher die hohe Rate von Kaiserschnitten.

(Pascal Piatkowski/L'essentiel)