Maßnahmen werden vorerst nicht gelockert

«Die Situation ist nach wie vor angespannt, aber sie stabilisiert sich», sagte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Dienstag vor den Abgeordneten des Gesundheitsausschusses während einer Videokonferenz. Nach den neuesten Zahlen über die Pandemie im Großherzogtum ist nach Ansicht der Ministerin eine Lockerung der restriktiven Maßnahmen vorerst nicht denkbar. Es wird sogar notwendig sein, das letzte Covid-Gesetz, das Ende Juli in Kraft getreten ist, zu verlängern. Vorerst ist der Text bis zum 30. September gültig.

Weiterhin als notwendig sieht sie insbesondere die Obergrenze von zehn Personen für Versammlungen, die Schließung von Bars und Restaurants um Mitternacht und die Maskenpflicht in der Gastronomie (mit Ausnahme der Kunden, die an ihren Tischen sitzen), in öffentlichen Verkehrsmitteln und an allen Orten, an denen der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. Die Abgeordneten könnten früher aus dem Urlaub zurückkehren, um die Verlängerung dieser Maßnahmen zu bestätigen, so der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses Mars Di Bartolomeo (LSAP).

Die Ministerin informierte auch über die aktuelle Entwicklung der Pandemie. Die Zahl der Neuinfektionen ist leicht rückläufig, aber die Krankenhauseinweisungen nehmen leicht zu, bleiben aber überschaubar. Für Lenert darf die Situation auf keinen Fall unterschätzt werden. Ein Problem, das vor allem den Abgeordneten Sorgen bereitet, ist die Rückkehr aus dem Urlaub. Die zweite Phase der groß angelegten Testkampagne soll Ende August beginnen und bis März 2021 dauern. Die Gesundheitsdirektion plant auch, die Tests am Ende des Kollektivurlaubs und zu Beginn des Schuljahres zu intensivieren. Tests auf Autobahnen oder an Grenzübergängen für diejenigen, die aus dem Ausland zurückkehren, stehen derzeit nicht auf der Tagesordnung. Diese Tests werden nur am Flughafen angeboten.

