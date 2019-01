Erste Hilfe-​​Kurse sollen gefördert werden

Das vorbildliche Handeln des Personals der Gulf-Tankstelle beim Zusammenbruch eines Mannes Ende Dezember – das ihm das Leben rettete – zeigte wie wichtig Erste-Hilfe-Maßnahmen sein können.

«Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen im Bereich der Ersten-Hilfe, der Brandbekämpfung und der Evakuierung zu ergreifen, die der Tätigkeit und der Größe des Unternehmens angepasst sind. Das Arbeitsgesetzbuch legt jedoch keine genaue Zahlen fest», so Steve Mack, Direktor des nationalen Rettungs- und Feuerwehrkorps CGDIS.

650 Erste-Hilfe-Kurse pro Jahr

Laut Mack hänge es «teilweise vom Willen des Arbeitgebers ab». So gäbe es Unternehmen, in denen fast jeder Mitarbeiter eine Erste-Hilfe-Ausbildung hat und andere, in denen die Anzahl der betrieblichen Ersthelfer sehr gering sei. Und das obwohl Unternehmen darauf hingewiesen werden, ihren Mitarbeitern eine Erste-Hilfe-Ausbildung anzubieten. Dafür ist zum Beispiel der nationale Rettungs- und Feuerwehrkorps CGDIS zuständig. In einem Einführungskurs werden Mitarbeiter erstmal darüber aufgeklärt, wie man einen Anruf an den Notdienst (112) durchführt und welche Informationen wichtig sind. Danach stehen unter anderem folgende Themen auf dem Programm: Blutungen, Herz-Kreislaufstillstand und Wiederbelebung.

Der Luxembourg Resuscitation Council LRC legt den Fokus auf die Wiederbelebung. Ziel des Wiederbelebungsrats ist «die Überlebenschancen von Opfern durch Erste-Hilfe zu erhöhen, sowie das Wissen darüber zu erweitern», so LRC-Sekretär Carlo Clarens. Dank dem Einsatz von zwei professionellen Ausbildern und etwa fünfzig Freiwilligen werden beim CGDIS jährlich 650 Ausbildungen angeboten. Dies enstpricht einer Gesamtzahl von 11.000 Ersthelfern. «Andere Privatorganisationen bieten gleichartige Ausbildungen an» so Mack.

(Joseph Gaulier)