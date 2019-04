Mit 4DX lassen sich Filme jetzt hautnah erleben

Auf den ersten Blick sieht es aus, wie jedes andere Kino. Doch sobald man Platz in den Sitzreihen nimmt, die eher an Freizeitparks als an Kino erinnern, versteht man schnell, dass man sich vielleicht besser festhalten sollte. Auf der rechten Armlehne lässt sich das Wasser aktivieren. Ein kurzer Clip erklärt, dass die Attraktion für Schwangere und Kinder unter vier Jahren verboten ist. Und dass die Kleidung nass werden kann und Getränke einen Deckel haben müssen.

Kinepolis eröffnet am heutigen Mittwoch auf dem Kirchberg das erste 4DX-Kino im Land nach Spanien, Frankreich und Belgien. Und es gibt nichts besseres als den neuen «Avengers»-Blockbuster, um den Ball ins Rollen zu bringen.

18 Tage Arbeit

Wenige Stunden vor der Öffentlichkeit konnte L'essentiel die neue Technik am Mittwochmorgen testen. Eines ist sicher, jede Szene erhält eine neue Dimension. Das Meer tobt? Wasser wird in den Raum gesprüht. Ein Auto explodiert? Heiße Luftschübe simulieren die Hitze der Explosion und der Sitz vibriert. Ein Sturz ins Leere? Die Sitze werfen die Kinobesucher nach vorne.

Für die Einrichtung des 4DX-Saals im Kinepolis waren 18 Tage Arbeit erforderlich. Die aufwendigen motorisierten Sitze mussten installiert, Wasser- und Druckluftschläuche verlegt, Ventilatoren und Schneemaschinen aufgebaut werden. Und dann brauchte es noch einen Computer, von dem aus alle Effekte angesteuert werden.

Weltweit gibt es nun rund 600 4DX-Kinosäle. Erfunden wurde die Technik in Südkorea. Auch das Kinepolis Belval könnte in Zukunft mit der aufwendigen Technik ausgestattet werden. Die Ausrüstung ist zehn mal teurer als ein normaler Kinosaal, was den Mehrpreis von 6 Euro bei jedem 4DX-Ticket erklärt. Natürlich bieten die Kinos die entsprechenden Blockbuster aber auch als «normale» Kinoaufführung an.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)