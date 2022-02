Vierte Dosis für Risikopatienten freigegeben

Gefährdete Personen können sich nun in Luxemburg eine vierte Dosis des Impfstoffs spritzen lassen. Dies empfiehlt jedenfalls das Gesundheitsministerium am Mittwoch in seiner wöchentlichen Bilanz. Diese Personen haben ein «erhöhtes Risiko», schwere Komplikationen zu entwickeln, so die Behörden. Dies betrifft Personen über 65 Jahre, Personen mit Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Atemwegserkrankungen und Krebs, Immunsuppressive, Übergewichtige und schwangere Frauen.

Die Risikopatienten können die vierte Dosis direkt über ihren Hausarzt erhalten oder indem sie sich über ihren Arzt auf myguichet.lu registrieren lassen. Sobald die Personen auf der Liste eingetragen sind, werden sie von der Impf-Helpline kontaktiert, um einen Termin in einem der Impfzentren zu vereinbaren.

(L'essentiel)