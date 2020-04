Ozon-​​Warnung vor dem Temperatursturz

MeteoLux hat für das aktuelle Wochenende eine Ozon-Warnung ausgegeben. Die Sonneneinstrahlung und sehr milde Temperaturen von bis zu 23 Grad könnten dazu führen, dass der Grenzwert überschritten wird.

So wird das Wetter!







Am heutigen Sonntag wird zwischen 12 Uhr und Mitternacht «für das ganze Land» mit erhöhten Werten gerechnet. Ältere Menschen, Kinder und Menschen mit Atem- und Herzproblemen müssen besonders wachsam sein, auch wenn sie sich im Garten körperlich betätigen.

Am Ostermontag gehen die Temperaturen im Großherzogtum allerdings in den Sinkflug. MeteoLux rechnet mit etwa 13 Grad Höchsttemperatur, was rund 10 Grad weniger sind als noch am Vortag. Am Dienstag setzt sich dieser Trend fort, zusammen mit vereinzelten Regenschauern.

(L'essentiel)