Streckenradar schlägt 589 Mal in einem Monat zu

Zwischen Waldhof und Gonderingen ist seit dem 15. Juni das neue Streckenradar aktiv. In ihrem ersten Monat hat die neuartige Radarfalle insgesamt 589 Mal zugeschlagen und damit pro Tag etwa 20 Verstöße gegen das Tempolimit erfasst. Das teilt die Police Grand-Ducale auf Anfrage von L'essentiel mit. Das Radar misst die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einem 3,8 Kilometer langen Abschnitt auf der N11. Erlaubt ist dort Tempo 90.

In 580 Fällen wurde eine geringfügige Geschwindigkeitsübertretung im Bereich zwischen 91 und 110 Stundenkilometern registriert. Diese wurden mit einer Geldstrafe in Höhe von 49 Euro geahndet. Die neun verbleibenden Fahrer wurden mit 111 Stundenkilometern oder mehr erfasst. Sie bekamen zwei Punkte von ihren Führerscheinkonto abgezogen und mussten 149 Euro Strafe zahlen.

Drei neue «Blitzer-Ampeln»

Nach Angaben des Mobilitätsministeriums erfasste das Streckenradar drei Mal weniger Temposünder, als der alte Blitzer, der an der gleichen Stelle gestanden hatte. Viele Fahrer hätten zu Beginn der Strecke zwar zu viel auf dem Tacho, würden dann aber ihre Fahrweise anpassen, um einer Strafe zu entgehen.

Im vergangenen Jahr wurden landesweit 282.703 Strafen wegen überhöhter Geschwindigkeit ausgestellt. Im Dezember und Januar sollen drei neue «Blitzer-Ampeln» ihren Dienst an der Place de l'Étoile und in Hollerich in der Hauptstadt sowie in Schlammestee bei Weiler zum Turm aufnehmen.

