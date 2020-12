Kurioses Gespann fährt durch Luxemburg

Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit 70 Stundenkilometern auf einer fast menschenleeren Straße. Und plötzlich fährt vor Ihnen...ein Einkaufswagen. Klingt seltsam? Genau das ist aber Eda, einer L'essentiel-Leserin passiert. Sie hat vom Beifahrersitz aus die groteske Szene auf der Straße Richtung Arlon gefilmt und uns zugeschickt.

Zu sehen sind zwei Personen, die ihre Einkäufe mit einem Supermarktwagen zurückbringen. Beide auf Fahrrädern, halten sie in der einen Hand ihren Lenker, in der anderen Hand den Einkaufswagen und nehmen so die gesamte Fahrbahn ein. Die Polizei zeigte sich auf Anfrage von der Aktion nicht sonderlich begeistert.

«Manchmal sind sich die Leute der Gefahr nicht bewusst», erklärt eine Sprecherin der Police Grand-Ducale. Die Szene auf dem Clip verstoße gleich mehrfach gegen die Straßenverkehrsordnung. «Sie definiert eindeutig, welche Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen erlaubt sind» – und Einkaufswagen sind hier nicht eingeschlossen. Außerdem würden grundlegende Sicherheitsregeln nicht beachtet: «Wir dürfen weder uns noch andere Verkehrsteilnehmer gefährden», sagte die Polizeisprecherin.

