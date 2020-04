Häusliche Gewalt nimmt wohl auch in Luxemburg zu

Auch wenn es für eine endgültige Bilanz noch zu früh ist, deutet alles darauf hin, dass auch in Luxemburg die Fälle von häuslicher Gewalt im Zuge der Bewegungseinschränkungen zugenommen haben. In anderen europäischen Ländern war das Phänomen bereits beobachtet worden. «Bei uns sind im März 113 Anrufe wegen Konflikten in Familien eingegangen. Das sind mehr als üblich. Von einer Explosion der Fälle kann man aber nicht sprechen», sagt ein Sprecher der Police Grand-Ducale im Gespräch mit L'essentiel und ergänzt: «Wir nehmen jeden dieser Anrufe ernst und begeben uns immer zum Einsatzort.»

Oft müssten die Beamten auch wegen «einfacher» Streitigkeiten ausrücken: «Die Fälle werden zu einem späteren Zeitpunkt klassifiziert. Auf die detailliertere Analyse müssen wir noch warten», so die Polizei.

«Unsere Unterkünfte sind weiterhin geöffnet»

Das «Fraenhaus» des Vereins «Femmes en détresse» weist darauf hin, dass im März 25 Wohnungsverweise wegen Gewalt von der Polizei bei der Staatsanwaltschaft beantragt wurden – 13 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dies zeige, dass die Tendenz gestiegen ist.

«Ob dieser Anstieg auf die Isolation zurückzuführen ist, muss noch abschließend geklärt werden», erklärt Vereinsvorsitzende Andrée Birnbaum gegenüber L'essentiel. Wer Opfer von Gewalt werde, könne weiterhin bei ihrem Verein Schutz suchen. «Unsere Unterkünfte sind weiterhin geöffnet», sagt sie.

Die Polizei listet die für die Opfer in Frage kommenden Hilfsorganisationen auf ihrer Website auf. «Wer nicht telefonieren kann, erreicht uns auch über unsere mobile App», so der Polizeisprecher.

(pp/L'essentiel)