Rund 600 Autos bekommen jedes Jahr die Parkkralle

Wer seine Bußgelder in Luxemburg nicht zahlt, riskiert den Einsatz der berüchtigten Parkkralle. Das kleine Werkzeug wird an der Felge des Fahrzeugs befestigt und zwingt den Fahrer, bei der Polizei seine Strafzettel zu bezahlen, um sein Fahrzeug wieder benutzen zu können. Im vergangenen Jahr kam die Parkkralle 619 Mal zum Einsatz. Ein Jahr zuvor waren es noch 797 Mal, wie die Regierung am Montag in einer parlamentarischen Antwort mitteilte.

Seit Anfang des Jahres wurden bis zum 11. September sogar lediglich 301 Autos mit der Parkkralle festgesetzt, was auf den Corona-bedingten Lockdown zurückzuführen ist. Die Police Grand-Ducale stellte auf Anfrage klar, dass die Parkkralle eine Ausnahmemaßnahme bleibt, die nicht für einfaches unbezahltes Parken angewendet wird. «Beamte benutzen sie zum Beispiel, wenn ein Fahrzeug über eine bestimmte Zeit am selben Ort abgestellt ist oder wenn viele Tickets nicht bezahlt worden sind», so ein Polizeisprecher.

(jg/L'essentiel)