Regierung stellt Hilfen in Höhe von 50 Millionen bereit

«In den vergangenen Stunden haben wir Niederschläge erlebt, die zu dramatischen Situationen geführt haben. Solche Wasserstände hat es seit 100 Jahren in Luxemburg nicht gegeben», sagte Premierminister Xavier Bettel (DP) am Mittwoch zu Beginn der Pressekonferenz zur Hochwasserlage im Land. Sichtlich bewegt berichtete der Staatschef von Treffen mit Menschen, die ihren kompletten Besitz verloren haben.

Meldungen über Verletzte oder Todesopfer habe es hierzulande glücklicherweise nicht gegeben. «Das war allerdings bei unseren Nachbarn traurige Realität. Wir sind in Gedanken bei den Familien der Opfer, egal, wo sie wohnen», sagte Bettel. In einigen Gemeinden, die besonders stark von den Wassermassen getroffen wurden und schwere Schäden entstanden sind, habe Bettel eine große Solidarität unter den Bürgern erlebt.

«Unkomplizierte Hilfen»

Weil die Regierung die Überschwemmungen als Naturkatastrophe eingestuft hat, stellt sie nun 50 Millionen Euro für die Betroffenen bereit. Die Hilfen sollen sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe fließen. «Wir wollen den Menschen auf unkomplizierte Art und Weise rasch helfen, um sie schnell aus dieser Lage heraus zu holen. Man darf den Kopf nicht hängen lassen, auch wenn das einfacher gesagt als getan ist, wenn das Haus voller Wasser und Schlamm ist», so Bettel weiter.

Paul Schroeder, CGDIS

Wie schon beim Hochwasser 2016 und dem Tornado vor zwei Jahren will das Innenministerium eine Soforthilfe bei Gebäudeschäden auszahlen, sollte die Versicherungen nicht für die entstandenen Schäden aufkommen. Firmen können im Schadensfall die witterungsbedingte Arbeitslosigkeit nutzen.

Höchste Pegelstände seit 100 Jahren

Im Anschluss berichtete Innenministerin Taina Bofferding (LSAP), dass alle Bürgermeister des Landes am Mittwochnachmittag per SMS vor den drohenden Fluten gewarnt worden seien. Insgesamt mussten wegen der steigenden Pegel 400 Personen ihre Häuser oder Wohnungen verlassen, seit Mittwoch Nachmittag hat das CGDIS insgesamt 1200 Einsätze gefahren und 6300 Anrufe erhalten. Um 20 Uhr seien am Mittwoch die Mehrheit der Rettungskräfte aktiviert, gegen 22 Uhr alle verfügbaren Kräfte im Einsatz gewesen. «Außerdem haben viele Freiwillige sofort mit angepackt», sagte Bofferding. Insgesamt stabilisiere sich die Lage mittlerweile. «An vielen Orten geht das Wasser zurück. Aber wir sind noch nicht durch und müssen vorsichtig bleiben», so die Innenministerin weiter.

Luc Feller, Hochkommissar für nationale Sicherheit

Ähnlich erklärte auch Luc Feller, der Hohe Kommissar für nationale Sicherheit, die aktuelle Lage: «Die Wasserstände an den Flüssen sind stabil oder fallend. Wir rechnen nicht mit einem neuen Hochwasser. Es sind noch Niederschläge in der Nacht möglich. Danach wird es aber länger trocken bleiben, sodass das Wasser abläuft.» An einigen Stellen seien die höchsten Pegel seit 100 Jahren aufgezeichnet worden.

Das CDGIS sei nach Angaben seines Direktors, Paul Schroeder, zeitweise an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. «Wir werden auch noch länger gefordert sein, da es nun an die Aufräumarbeiten geht. Bisher ging es darum, Menschen zu Retten und einsturzgefährdete Gebäude abzusichern.»

