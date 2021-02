«Das Team des CHL ist müde»

L'essentiel: Wie gehen Sie mit der aktuellen Flaute um?

Dr Romain Nati: Da gibt es eine Menge zu sagen. Es gibt weniger Covid-Patienten, was es einigen Mitarbeitern ermöglicht, zumindest einige Überstunden abzubauen. Aber im Januar ist immer noch viel los und die chirurgische Tätigkeit nimmt wieder zu.

Wie geht es der Mannschaft des CHL?

Wir sind müde. Und die Aussicht einer dritten Welle ist ziemlich unerfreulich. Aber der Zugang zu Impfungen macht die Arbeitsbedingungen etwas weniger stressig.

Wo stehen Sie bei den Impfungen?

Inzwischen können wir 144 Menschen pro Tag impfen. Von den Mitarbeitern, denen dies angeboten wurde, hat etwa die Hälfte bereits einen Termin vereinbart. Wir hoffen, dass bis Ende März die große Mehrheit geimpft sein wird. Ich hoffe das wir eine Quote von 70 Prozent erreichen werden.

Geht die Impfung schnell genug?

Als der Premierminister im Juni von einem Impfstoff im Dezember sprach, fragten sich selbst Virologen, wie er so optimistisch sein konnte. Dennoch gibt es die Impfstoffe seit Ende Dezember mit vielversprechenden Ergebnissen.

Sind Sie bereit für eine Welle von neuen Varianten?

Nicht weniger bereit, als es seit März der Fall ist. Die Variante ist dafür bekannt, dass sie ansteckender ist. Die Tatsache, dass sie auch tödlicher sein soll, ist unbestätigt.

Wo liegen ihre Kapazitätsgrenzen?

Wir haben nie eine feste Grenze gesetzt. Das Krankenhaus wird seine Türen nicht verschließen. Wir werden lediglich das Angebot runterfahren müssen. Wir können uns Grenzen setzen, aber genau beziffern können wir sie nicht. Wir werden alles tun, was wir können.

Ist das Personal hier der größte Flaschenhals?

Ja. Seit der ersten Welle haben wir genügend Beatmungsgeräte und wir hatten nie einen Engpass an Ressourcen. Aber wir haben nicht genug Intensivmediziner oder Intensivpflegekräfte.

Welche Lehren können wir bislang aus der Krise ziehen?

Wir müssen verstehen, dass das Krankenhaus eine tragende Säule ist und nicht ein Ort der Kosteneinsparung sein sollte, wie es in Luxemburg und in Europa immer mehr um sic greift. Es ist auch notwendig, das Personal, das in den Krankenhäusern arbeitet, in der Gesellschaft aufzuwerten.

