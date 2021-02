Vier Personen wegen Diebstahls festgenommen

Die großherzogliche Polizei hat am Samstagabend vier mutmaßliche Ladendiebe gefasst. Der erste hat gegen 18.30 Uhr in einer Apotheke in der Avenue de la Gare gestohlen. Nachdem ein Wachmann den Täter konfrontieren wollte, versuchte er zu fliehen, wurde allerdings kurze Zeit später von der Polizei geschnappt.

Wenig später, gegen 20.00 Uhr, musste die Polizei in einem Einkaufszentrum am Boulevard Alphonse Weicker eingreifen. Drei Verdächtige, die Ware im Wert von 1000 Euro zu stehlen versuchten, müssen sich nun am Sonntag vor dem Untersuchungsrichter verantworten. Die gestohlenen Gegenstände wurden beschlagnahmt.

(L'essentiel)