Nicolas Schmit, der von der Regierungskoalition als Kandidat zum nächsten luxemburgischen EU-Kommissar nominiert wurde, sitzt derzeit im Europäischen Parlament in Straßburg. «Ich bin sehr aktiv in meiner Fraktion und war bei der Ausarbeitung des Sozialplans für den nächsten Ausschuss beteiligt», teilt er L'essentiel aus Straßburg zwischen zwei Sitzungen am Telefon mit.

Wie andere Abgeordnete, die ebenfalls für den Posten des Kommissars in Brüssel nominiert sind, kennt auch er den Zeitplan. «Der oder die neue Präsident/in der Europäischen Kommission wird Mitte Juli vom Europäischen Parlament vereidigt», sagt er. «Danach muss er oder sie ihr Team nach den Vorschlägen der Mitgliedstaaten zusammenstellen.»

Startklar am 1. November

«Es ist das Privileg des Präsidenten, die Arbeitsbereiche unter den Kommissionsmitgliedern aufzuteilen. Einige möchten, dass ich mich dem Bereich Arbeit widme. Ich habe nichts gegen diese Idee. Zumal ich bereits als Arbeitsminister mit Ursula von der Leyen am Jugendschutz gearbeitet habe«, fährt er fort. «Ich kenne die Aufgaben als Arbeitsminister.»

Im Herbst dürfte die EU-Kommission dann zusammengestellt sein. Die neue Kommission soll am 1. November ihr Amt antreten.

(Patrick Théry/L'essentiel)