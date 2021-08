Studierende können Beihilfe leichter beantragen

Gute Nachrichten für die Tausenden von ansässigen Studierenden und Kinder von Grenzgängern, die in Luxemburg oder im Ausland studieren. Sie können die Studienbeihilfe jetzt einfacher beantragen, wie das Ministerium für Digitalisierung am Dienstag mitteilt.

Anträge auf Studienbeihilfe können zwar schon länger auf MyGuichet.lu beantragt werden, allerdings wurde dieses Verfahren nun noch vereinfacht. Antragsteller müssen seit diesem Jahr den Antrag nicht mehr elektronisch unterschreiben und können dies auch über die App tun. «Dies bietet den Studierenden, die eher zu mobilen Lösungen tendieren, mehr Flexibilität», heißt es in der Erklärung des Ministeriums.

Angebot auf MyGuichet wird weiter ausgebaut

Eine weitere neue Funktion: Das Hinzufügen von Anhängen wurde vereinfacht. Es reicht nun aus, die erforderlichen Dokumente mit der Kamera des Smartphones oder Tablets zu fotografieren, um sie sofort in den Antrag einzufügen, ohne einen externen Scanner benutzen zu müssen.

Diese Funktion steht auch zur Verfügung, wenn die Studierenden die Anträge auf einem PC oder Laptop ausfüllen möchten. Das Angebot an Verwaltungsverfahren, die über die App MyGuichet.lu verfügbar sind, wird in den kommenden Wochen und Monaten weiter ausgebaut, so die Regierung.

(pp/L'essentiel)