Arbeitslosigkeit explodiert im Vergleich zu 2019

Aufgrund der Corona-Krise wurden schlechte Arbeitslosenzahlen bereits erwartet. Die am Mittwochvormittag veröffentlichten Zahlen bestätigen die Befürchtung und zeigen einen deutlichen Anstieg. Ende April waren 20.253 Menschen bei Adem registriert, was 4800 mehr sind als im Vorjahreszeitraum. Das ist ein Anstieg von 31,1 Prozent innerhalb eines Jahres. Die Arbeitslosenquote liegt dadurch bei 6,9 Prozent.

Adem berichtet, dass die Zahl der Stellenangebote (minus 43,2 Prozent) ebenso rückläufig ist wie die Zahl der Arbeitssuchenden, die Arbeit gefunden haben. Gleichzeitig steigt aber die Zahl der Neuanmeldungen. Weniger zu besetzende Stellen bedeuten auch längere Arbeitslosigkeit. Die Zahl der seit zwölf Monaten oder länger registrierten Personen ist um 25 Prozent gestiegen, die Zahl derer, die sieben bis elf Monaten Arbeit suchen um 53,1 Prozent. Die Anzahl der Bürger, die weniger als vier Monate arbeitslos sind, hat sich um 32,5 Prozent vergrößert.

Im Einzelnen stieg die Zahl der arbeitslosen Männer um 35 Prozent auf 10.295, während die Zahl der arbeitslosen Frauen um 27,2 Prozent auf 9958 zunahm. Nach Altersgruppen betrachtet, explodiert vor allem die Jugendarbeitslosigkeit. In der Altersgruppe unter 30 Jahren steigt sie um 41 Prozent. In der Altersgruppe der 30- bis 44-Jährigen steigt sie um 33,9 Prozent, in der Altersgruppe der über 45-Jährigen um 23,8 Prozent.

(jw/L'essentiel)