Premier Bettel beschwört den Zusammenhalt

Premierminster Xavier Bettel hat am Freitag anlässlich der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag eine Rede in Esch/Alzette gehalten. Darin betont er die Wichtigkeit des Feiertags für die Geschichte Luxemburgs. Der Geburtstag des Großherzogs stehe sinnbildlich für «unsere Unabhängigkeit, unsere Souveränität und unsere Freiheit.»

Um diese positiven Errungenschaften zu bewahren habe jeder Einzelne «eine Verantwortung denen gegenüber, die nach uns kommen». Es sei deshalb extrem wichtig, dass «gesellschaftliche Kräfte, die mit einfachen Botschaften versuchen europaweit Sand in die Augen der Menschen zu streuen» und die versuchten «die Mauern neu aufzubauen, die wir in den letzen Jahrzehnten erfolgreich niedergerissen haben», keinen Fuß auf den Boden bekommen.

Bettel feiert die Diversität Luxemburgs

Damit verurteilt Bettel alle nationalistischen und antieuropäischen Kräfte, die derzeit europaweit erstarken. Der Premierminister betont weiterhin, dass Luxemburg aufgrund seiner Vielfältigkeit kulturell, geschichtlich und im Hinblick auf die Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft bestens aufgestellt sei. «Luxemburg hat eine eigene Identität. Wir haben unsere Sprache, unsere Traditionen und unsere Gewohnheiten», so der Premier auf Luxemburgisch. Dennoch sei es eine Chance «unsere Vielfältigkeit als Vorteil zu erkennen und zu akzeptieren».

Anschließend richtete der Premier ein besonderes Grußwort in französischer Sprache an «alle Menschen, die nach Luxemburg arbeiten kommen». Luxemburg sei auch deren Land und es sei auch ihrer Anstrengung zu verdanken, dass Luxemburg die Wirtschaftskrise so gut überstanden habe. «Sie tragen dazu bei, dass Luxemburg in Sachen Lebensqualität, Sicherheit und Wohlstand eines der führenden Länder der Welt ist», sagt Bettel.

(dix/L’essentiel)