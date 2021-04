«Die Leute verlangen mehr Überwachung»

L'essentiel: Wo steht die Stadt in Sachen Sicherheit? Lydie Polfer: Unsere Position ist immer noch dieselbe: Es ist ein Hilferuf. Es gibt Dinge, die auf gesetzlicher Ebene getan werden müssen. Die Polizei muss die Möglichkeit bekommen einzugreifen, wenn sich Menschen in Hauseingängen versammeln. Das ist genauso inakzeptabel wie die Aussage, dass die Polizei nicht eingreifen kann.

Werden Sie gehört? Wir arbeiten an einem Text, um der Polizei diese Möglichkeit zu geben. Es muss noch der Chamber vorgelegt und verabschiedet werden. Das ist eine ganz klare Forderung, die seit langem erhoben wird.

Worauf warten Sie noch? Stärkung der Polizei, Präzisierung des Überwachungsgesetzes von 2002. Zwei von drei Bürgern befürworten das Vorgehen der Stadt ausdrücklich (Anm. d. Red.: Einsatz der Sicherheitskräfte). Es zeigt den Bürgern, dass uns die Situation, die sie erleben, am Herzen liegt und dass wir handeln wollen, um sie zu verbessern. Und wir werden dies auch weiterhin tun.

In Luxemburg-Stadt werden eine Menge politischer Rechnungen beglichen... Im Moment fühlen wir uns sehr unterstützt von dem, was wesentlich ist: der Bevölkerung.

Das Ministerium für innere Sicherheit zieht nicht exakt die gleichen Schlüsse... Die von der Generalpolizeiinspektion durchgeführte Umfrage sagt dasselbe aus. Die Leute wollen mehr Überwachung, die Kameras in Bonneweg... Natürlich brauchen wir auf sozialer Ebene arbeiten, was wir auch viel tun. Nur eins davon reicht nicht. Das ist es, was wir seit Jahren sagen. Wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir handeln mussten. Ich bin sehr froh, dass dies mit den getroffenen Maßnahmen zu einem Thema im Parlament, in Luxemburg und in der Öffentlichkeit geworden ist. Die Menschen in unserer Gesellschaft verstehen, warum es getan wurde.

Wie haben Sie den Tod eines jungen Mannes erlebt, der in Bonnewegerstochen wurde? Was da geschah, war wirklich dramatisch. Das ist der Moment, in dem Sie in den Spiegel schauen und sich fragen müssen, ob Sie alles richtig gemacht haben. Wir können nie alles verhindern, das ist klar, aber jeder muss sich seiner Verantwortung stellen – und zusammenarbeiten, um die bestmögliche Antwort zu geben.

