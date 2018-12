Umbau der «Gare Centrale» hat begonnen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die erste Etappe für den Ausbau des Bahnhofs Luxemburg ist eingeläutet. Geplant ist eine Verlängerung der Unterführungen unter den Gleisen 10 und 11, zudem errichten Arbeiter einen neuen Bahnsteig 5.

Bereits im vergangenen Jahr waren die ehemaligen CFL-Werkstätten dem Erdboden gleichgemacht worden. Dadurch wurde Platz frei für das jetzige Erweiterungsprojekt, das 171 Millionen Euro kosten wird und die Kapazitäten im Bahnverkehr erhöhen soll.

Spitze des Eisbergs

«Das Netz ist überlastet. Durch die sternförmige Anordnung gibt es zahlreiche Engstellen im Bahnverkehr», sagt Alessandra Nonnweiler, Sprecherin der CFL. Neben den Unterführungen, die Ende 2019 fertiggestellt sein sollen, werden zwei neue Bahnsteige (5 und 7) und vier neue Gleise gebaut.

Durch die Erweiterung der «Gare Centrale» können die Züge künftig durchgängig vom Norden über die Hauptstadt in den Süden des Landes verkehren. Zudem werden die verschiedenen Bahnlinien künftig in den Haltestellen Luxemburg, Bettemburg und Petingen getrennt. Das soll die «Belastbarkeit des Systems» verbessern.

Der erste neue Bahnsteig am Hauptbahnhof soll Ende 2019, der zweite Ende 2021 eröffnet werden. Gleichzeitig wird bis Ende 2021 eine neue Fußgängerbrücke zwischen dem Bahnhof und dem Viertel Bonneweg hochgezogen. Das sind allerdings nur die Spitzen des Eisbergs, denn noch bis 2024 stehen Renovierungsarbeiten an, unter anderem an den Gleisen, den Bahnsteigen und den Fahrleitungen.

(Gaël Padiou/L'essentiel)