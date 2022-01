Claude Meisch blickt in die USA – und ins Saarland

Vun den USA bis an d’Saarland si Boosterimpfunge fir Jonker méiglech. Hoffentlech och gläich zu Lëtzebuerg. Méi Fräiheet fir déi Jonk. Méi Sécherheet an de Schoulen. Och Boostere vun deene Jonken ass en Deel vun der Léisung.https://t.co/5eD9Bhz67V — Claude Meisch (@MeischClaude) January 4, 2022

Luxemburgs Bildungsminister Claude Meisch wünscht sich in einem neuen Twitter-Post, dass auch in Luxemburg Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren eine Booster-Impfung gegen Corona bekommen können. Meisch teilte einen Artikel der Tagesschau über die entsprechende Entscheidung der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA.

Wie Meisch in seinem Beitrag schreibt, ist die Drittimpfung aber nicht nur in den USA bereits zur Realität geworden, sondern seit Beginn der Woche auch bei unseren deutschen Nachbarn im Saarland. «Hoffentlich auch bald in Luxemburg», so der DP-Politiker. Die Auffrischungsimpfung der Jugendlichen sei gleichbedeutend mit «mehr Freiheiten für die Jugendlichen und mehr Sicherheit in den Schulen».

Seit Montag können die 12- bis 17-Jährige im Saarland eine Booster-Impfung erhalten – obwohl die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für diese Altersgruppe noch aussteht. Voraussetzung ist, dass die Zweitimpfung drei Monate zurückliegt. In den Vereinigten Staaten hat die Arzneimittelbehörde FDA ebenfalls am Montag grünes Licht für Booster-Impfungen für Jugendliche ab 12 Jahren gegeben.

(sw/L'essentiel)