Auf Spanner warten künftig bis zu zwei Jahre Gefängnis

Seit geraumer Zeit arbeiten die luxemburgischen Abgeordneten an einem Gesetzentwurf des Oppositionsabgeordneten Gilles Roth (CSV), durch den voyeuristischer Praktiken unter Strafe gestellt werden sollen. Bisher war bekannt, dass der Entwurf «Upskirting» und heimliches Filmen in Umkleidekabinen unter Strafe stellen soll. «Upskirting» nennt man das Filmen unter Röcke von Frauen und Mädchen. Am Mittwochmorgen haben die Abgeordneten eine Reihe von Änderungen an dem Text beschlossen, mit denen auch das Strafmaß für diese Handlungen festgelegt wurde.

Wer im Großherzogtum nach in Kraft treten der Änderung des Strafgesetzbuches bei einer solchen Tätigkeit erwischt wird, der muss künftig mit heftigen Strafen rechnen. So erwarten Spanner in Luxemburg künftig eine Mindeststrafe von zwei Monaten und eine Geldstrafe von bis zu 30.000 Euro. Das Höchstmaß liegt bei zwei Jahren. Ebenso wird bestraft, wer voyeuristische Bilder verbreitet. Selbst wenn das Gesetz von einem Abgeordneten der Opposition stammt, hat es gute Chancen, angenommen zu werden. Das Vorhaben genießt eine breite Unterstützung der Mehrheit der Abgeordneten und der Justizministerin.

Gilles Roth hat das Problem nach einer Meldung im Spätsommer 2017 aufgegriffen. Ein Mann war damals dabei erwischt worden, wie er innerhalb von fünf Jahren mehrfach Frauen unter den Rock filmte. Die Taten ereigneten sich in Bussen zwischen dem Bahnhof Luxemburg und Kirchberg. Der Fall endete für den Täter seiner Zeit ohne Strafe. Eine Lücke im Gesetz verhinderte damals, dass er für die Taten belangt werden konnte. Mit dem Gesetzentwurf könnte diese Lücke geschlossen werden.

(jw/L'essentiel)