Obdachlose in Luxemburg nutzen Impfangebot

Ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung. Bei der «Wanteraktioun» haben die mobilen Impfteams der Gesundheitsdirektion am 13. und 15. Dezember 102 Obdachlose im Großherzogtum geimpft, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung des Familien- und des Gesundheitsministeriums hervorgeht.

Nach dem Start den ersten beiden Impfaktionen am ersten Juni-Wochenende und Mitte Juli, nutzten die mobilen Teams mit je einem Arzt sowie einem Assistenten die Räumlichkeiten der Aktion Winter in Findel, der Nachtunterkunft in Abrigado sowie auf dem Gelände des Pfarrhauses in Esch/Alzette.

Von den 102 angemeldeten Personen erhielten demnach 56 Personen eine erste Dosis. 36 Personen kamen für eine zweite Dosis und zehn Personen nutzten die Gelegenheit für eine Booster-Impfung. Darüber hinaus ließen sich neun Personen gegen Grippe impfen.

Votre vaccination contre la COVID-19 vous protège, vous et votre entourage. Le Dr Thomas Dentzer, coordinateur stratégique de la Direction de la santé, explique dans cette vidéo qu'avec le vaccin, vous êtes à la fois moins infectieux et moins contagieux. pic.twitter.com/rdUErdHiCD — Sante.lu (@sante_lu) December 17, 2021

