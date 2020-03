64-​​Jähriger wird seit Mittwochabend vermisst

Der 64-jährige Louis François Atzori gilt als vermisst. Dies teilte die Police Grand-Ducale in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit. Demnach wurde Atzori zuletzt am Mittwochabend gegen 20 Uhr in der Rue du Kiem in Luxemburg gesehen.

Der 64-Jährige wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1.75 groß und von korpulenter Statur. Er trägt einen dunkelbraunen Mantel mit Kapuze sowie eine blaue Jeanshose.

Alle Informationen zum Aufenthaltsort der Person und andere zweckdienliche Informationen werden von der Polizeidienststelle Luxemburg unter der Telefonnummer (+352) 244 40 1000 entgegengenommen.

(L'essentiel)