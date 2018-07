Der Graffiti-​​Künstler Alain Welter macht «Koler Kooler»

Kahler würde wohl wie jedes andere Dorf in Luxemburg auch aussehen, gäbe es da nicht Alain Welter. Der junge Graffiti-Künstler hat in seinem Heimatdorf mehrere riesige Wandmalereien geschaffen. «Ich habe insgesamt 675 Spraydosen und 125 Liter Farbe verbraucht», sagt Welter. Im Zuge des Projekts «Make Koler Kooler» hat er sich auf 16 Fassaden in seinem Dorf verewigt.

«Es war ein Projekt für meine Bachelor-Arbeit. Ich habe eine Dokumentation angelegt, um Subventionen zu bekommen und die Zustimmung der Behörden und Anwohner einzuholen», so Welter. «Die Anwohner waren zunächst nicht begeistert bis sie die erste Arbeit gesehen haben. Jetzt habe ich eine Warteliste, die über Kahler selbst hinaus geht.»

Jedes Graffiti ist an die Wünsche und Besonderheiten der Bewohner des jeweiligen Hauses angepasst. «Auf diese Art erzähle ich die Geschichte von Kahler», sagt Welter. Zusammen mit anderern Graffiti-Künstlern hat er so eine Brücke aufgepeppt und die Fassaden von Lagerhallen verschönert. An das Haus seiner eigenen Eltern sprühte er einen Frosch auf einem Fahrrad. Das Ergebnis der Arbeit wird am Sonntag ab 10 Uhr im Zuge einer Vernissage und in Verbindung mit einem Künstlermarkt vorgestellt. Seinen Bachelor-Abschluss hat Welter übrigens auch bestanden – mit Auszeichnung.

(Séverine Goffin/L'essentiel)