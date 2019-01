Das Großherzogtum leidet an Ärztemangel

In Luxemburg gibt es immer weniger Ärzte. Diese Bilanz sorgt landesweit für Besorgnis. Denn auch in Zukunft dürfte sich die Situation nicht verbessern – eher im Gegenteil: Nach Angaben der Luxemburger Ärztvereinigung «Association Des Medecins Et Medecins Dentistes à Luxembourg» (AMMD), dürfte die Zahl der hierzulande praktizierenden Ärzte in fünf Jahren um weitere 20 Prozent sinken – in zehn Jahren könnte sich die Zahl sogar halbieren.

«Für Ärzte, die in den Ruhestand gehen, wird die Zahl ihren Nachfolger in Zukunft nicht ausreichen, um die stetig wachsende Bevölkerung zu behandeln», sagt AMMD-Präsident Alain Schmit. Diese Beobachtung wird von den Behörden geteilt. Auch Gesundheitsminister Étienne Schneider teilte den Abgeordneten Seine Sorge über den Mangel mit. Denn wenn man die Situation mit Deutschland vergleicht, wo man mit vier Ärzten pro 1000 Einwohner bereits von einem Mangel spricht, «gibt es in Luxemburg derzeit nur 2,35 Ärzte für 1000 Personen. Diese müssten dazu oft auch noch Patienten aus der Großregion behandeln», erklärt Schmit weiter.

Da das Großherzogtum keine vollständige medizinische Ausbildung anbietet, lassen sich viele Luxemburger zum Ende ihres Studiums immer häufiger als Arzt im Ausland nieder. Die Regierung plant nun, dieses Problem genauer unter die Lupe zu nehmen, um schließlich Maßnahmen wie einen stärkeren finanziellen Anreiz sowie bessere Ausbildungsangebote zu ergreifen.

(Séverine Goffin/L'essentiel)