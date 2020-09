«Kinder spenden für Kinder» – ihre Haare

Auch wenn viele Menschen zweifellos zu Recht das Schreckgespenst der Isolation heraufbeschwören, die der Lockdown und die Ausgangsbeschränkungen verursacht haben, es hatte durchaus auch positive Effekte: In den vergangenen Wochen hat ein unerwartetes Phänomen den Friseuren ein breites Lächeln auf ihre Gesichter gezaubert. Haarspenden sind im Lockdown explodiert! «Kinder kommen für einen Haarschnitt und sagen uns am Ende spontan, dass sie ihre Haare spenden wollen. Sie sind alle gut informiert», sagt Tun, Chef des Salons «By Tun créateur» in Esch/Alzette.

Hierfür hat sich der Salon an den Verein Haarspender in Deutschland gewandt hat, der sich für Kinder einsetzt, die an Krebs oder anderen Krankheiten leiden, die Haarausfall verursachen. Die Organisation erhält die Haare, um insbesondere natürlich aussehende Perücken herzustellen. Es handelt sich also um Kinder, die für andere Kinder geben. «Kleine Jungen, kleine Mädchen, sie alle geben. Es fängt im Alter zwischen acht und neun Jahren an», erklärt Tun.

Manchmal aber auch schon früher: «Ich hatte sogar ein viereinhalbjähriges Kind», sagt ein anderer Mitarbeiter des Salons. So spielen die kleinen Kunden in Luxemburg das Spiel in vollen Zügen – eine Solidarität, die Gutes tut. «Ein Kind wollte, dass ich ihm die Adresse des Vereins gebe, um sicherzugehen, dass es ernst ist», amüsiert sich der Chef immer noch und sagt, er habe allein im August «20 Kilo Haare» nach Deutschland zu «Haarspender» geschickt.

(nc/L'essentiel)