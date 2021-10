Brick Days verwandeln Sanem in Lego-​​Paradies

Lego-Fans jeden Alters kamen zu den Brick Days in der Mehrweckhalle Sanem. Schon beim Betreten des großen Raumes wurden die Besucher von den farbenfrohen und raffinierten Konstruktionen angezogen. «Es gibt einen 2,5 Meter hohen Kran», erzählte Robert Martoletto, Vorsitzender der LuxLug Luxembourg Lego User Group, die die Veranstaltung organisiert hat.

Ihm zufolge ziehen die Brick Days Familien mit Kindern an, «die die ausgestellten Modelle lieben» oder Ersatzteile kaufen, aber auch Enthusiasten, die auf der Suche nach seltenen Stücken sind. An vielen Ständen werden entsprechend auch wirkliche Raritäten verkauft, die so nicht mehr im Handel erhältlich seien, so Martoletto. Insgesamt seien am Samstag etwa 400 Besucher da gewesen. «Wir rechnen mit tausend Besuchern am Wochenende», so der Organisator weiter.

« Ich habe als Kind auch mit Lego gespielt »

Tamara kam mit ihren drei Kindern. «Mein achtjähriger Sohn ist ein großer Fan, es macht ihn glücklich, hier zu sein», erzählt eine Mutter. «Ich habe als Kind auch mit Lego gespielt, jetzt sind meine Kinder dran.» Familienvater Tom baut mit seinen beiden Kindern selbst gerne noch mit, wie er erzählt. Er schätze es, dass der Nachwuchs beim Lego-Spielen nicht vor dem Fernseher sitzt, sondern selbst kreativ werden muss.

Auch wenn bereits mehrere Generationen mit Lego gebaut haben, ist der Spielzeugkonzern mit de Zeit gegangen. «Lego hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Sie haben es auf Spin-off-Serien wie Star Wars, Harry Potter usw. abgesehen», so Martoletto.

(jg/L'essentiel)