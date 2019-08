Vertretung für Felix Braz auf Regierungsagenda

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der stellvertretende Premier- und Justizminister Félix Braz befindet sich nach seinem Herzinfarkt vom vergangenen Donnerstag mitten im Urlaub noch auf der Intensivstation in Belgien.

Während die Dauer seiner Abwesenheit aktuell nicht bekannt sei und offizielle Informationen über seinen Gesundheitszustand fehlen, stellt sich die Frage, ob er in den kommenden Wochen sein Mandat wieder aufnehmen kann. Die Regierung muss sich in den nächsten Tagen mit dem Thema beschäftigen. Eine gesetzliche Regelung für einen solchen Fall gibt es in Luxemburg nicht.

Regierungskollege muss übernehmen

«Wenn ein Minister vorübergehend nicht in der Lage ist, sein Mandat zu erfüllen, übernimmt ein Regierungskollege seine Verantwortung. Normalerweise wird ein Minister derselben Partei ernannt», erklärt LSAP-Fraktionsvorsitzender und ehemaliger Minister Alex Bodry. Dieser Ansatz ist allerdings nicht gesetzlich verankert. «So macht es die Regierung auch, wenn eines ihrer Mitglieder im Urlaub is», ergänzt Bodry.

(Maurice Magar/L'essentiel)