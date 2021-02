Erzbistum zählt 2020 drei Fälle von Missbrauch

Das Erzbistum Luxemburg hat den Jahresbericht der Anlaufstelle für Missbrauchsopfer der katholischen Kirche für das Jahr 2020 veröffentlicht. Wie aus der Bilanz hervorgeht, haben sich im vergangenen Jahr zwei Opfer von sexuellem Missbrauch s an die Stelle gewandt. Die Übergriffe auf die zum Tatzeitpunkt Minderjährigen sollen sich in den 60er-Jahren ereignet haben. Die Vorwürfe wurden gegen drei Priester bzw. Ordensmänner sowie eine andere Person erhoben.

Weiter habe eine Person körperliche Gewalt und emotionale Misshandlung durch eine Ordensfrau bei der Kontaktstelle gemeldet. Wann sich diese Tat zugetragen hat, nennt der Bericht nicht. Alle Meldungen seien vom Generalvikar an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden.

Verbot für Luxemburger Priester

In den beiden Fällen des sexuellen Missbrauchs hat die Justiz wenig Handlungsspielraum, da die Verjährungsfristen bereits abgelaufen sind. In drei Fällen, die 2018 und 2019 gemeldet wurden, seien «in Anerkennung des Leids Leistungen an Betroffene von sexueller Gewalt gezahlt worden».

Weiter heißt es in dem Bericht, dass Kardinal Jean-Claude Hollerich im Auftrag der vatikanischen Glaubenskongregation einem Priester des Luxemburger Erzbistums «dauerhaft verboten hat, seinen Dienst öffentlich auszuüben und sich alleine mit Minderjährigen aufzuhalten».

